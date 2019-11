L'acqua alta si ferma a 150 alle 13.10

Prosegue l'emergenza acqua alta a Venezia. Il centro maree del Comune di Venezia ha registrato 150 centimetri alle 13.10. Alle dighe di San Nicoletto e di Malamocco raggiunti i 155 centimetri. Poi l'acqua ha iniziato a defluire. Durante la notte tra sabato e domenica i valori di pressione e vento sono stati diversi da quanto previsto e hanno fatto registrare livelli di marea più contenuti rispetto a quelli attesi. I valori resteranno sostenuti, in base alle attuali previsioni, anche nei prossimi giorni.

#VeneziaAcquaAlta | AGGIORNAMENTO DEL CENTRO MAREE Raggiunto il picco di acqua alta alle 13.10: toccati i 150 centimetri



➡ "Alle dighe di San Nicoletto e di Malamocco raggiunti 155 centimetri. La marea sta ora defluendo"



Dispiegamento di forze

Dall’inizio dell’emergenza, del 12 novembre, sono stati eseguiti oltre 700 interventi dei vigili del fuoco. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato su tutta la provincia per eventuali criticità, che potrebbero presentarsi per il maltempo e per il picco di acqua alta previsto in tarda mattina. Eccezionale il numero di forze dispiegate dalla protezione civile comunale. Impegnati volontari anche dal territorio metropolitano e dalle province di Padova, Treviso e Rovigo. Almeno 280 persone dei gruppi comunali e delle associazioni di protezione civile di Venezia sono pronte in vista del picco delle 13. In città si aggirano ogni giorno centinaia di volontari, soprattutto studenti, sia veneziani sia provenienti da altre zone. Resta costante l'impegno degli operatori del Suem 118. Giuseppe Dal Ben, direttore dell'Ulss 3, ha comunicato: «Ringrazio e incoraggio tutti coloro che stanno affrontando in questi giorni la pressione di condizioni climatiche drammaticamente avverse. In una città che sembra faticare a rialzarsi, i servizi dell'Ulss 3 hanno dato un segnale di speranza, di impegno, di voglia di fare e di ricostruire; e con uguale tenacia tutta l'azienda sanitaria è impegnata non solo nella conta dei danni, ma anche nella predisposizione di nuove e più efficaci modalità di contrasto agli eventi avversi».

Isole e fiumi

I volontari saranno presenti in tutto il territorio già prima del picco di marea per gestire e raccogliere le varie necessità e, in seguito, per prestare soccorso alla popolazione precisa la protezione civile. Le squadre presteranno servizio a Burano, Murano, Torcello, Sant'Erasmo, Pellestrina, Lido, Giudecca, oltre che naturalmente in centro storico. Con l’evolversi della situazione saranno forniti ulteriori aggiornamenti sugli interventi prestati nel corso dell’emergenza. Massima attenzione anche per i fiumi, in particolare Piave, Livenza e Brenta-Bacchiglione. Nella zona del basso Piave i sindaci hanno disposto ordinanze di sgombero delle zone golenali come da piano di protezione civile.