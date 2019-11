Acqua alta fino a 125 centimetri, bollettino aggiornato

Maltempo e marea ancora in crescita, sono le previsioni Arpav e Centro Maree per l'inizio della prossima settimana. Il peggio, in termini di precipitazioni e acqua alta, al momento è previsto per martedì 12 novembre. Piogge più probabili e diffuse dal pomeriggio e in serata, anche a carattere di rovescio. Acqua alta fino a 125 centimetri alle 10 del mattino, e poi alle 22.55 della stessa giornata. Domenica 10 novembre la marea ha raggiunto un massimo di 109 alle ore 9.35 a punta della Salute, a Chioggia ha raggiunto i 111 centimetri alle 09.10. Per lunedì 11 novembre è previsto ancora un massimo tra 105 e 110 alle 9.30.

La marea che supera a Venezia la soglia di attenzione di +80 centimetri può determinare problemi di trasporto e di viabilità pedonale nei punti più bassi della città (piazza San Marco). Quando la marea supera i 100 (5% del suolo pubblico allagato), il fenomeno inizia a interessare tratti più consistenti. A quota 110 circa il 12% della città è interessata dagli allagamenti. Quando invece si raggiungono i 140 centimetri, viene allagato il 59% della città. Rialto, davanti ai pontili dei mezzi pubblici, è sommersa a 105, mentre davanti alla stazione ferroviaria, un punto della città molto alto, sono necessari 135 centimetri. La marea a Venezia viene misurata e prevista sullo zero storico. Si possono seguire gli aggiornamenti sul sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it/maree, consultando la segreteria telefonica al numero 041 2411996, registrandosi al servizio gratuito Sms.