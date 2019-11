Marea record, Venezia completamente sott'acqua

È presto per capire quanti e quali saranno i danni, ma chi è stato tra le calli di Venezia stasera ha capito che la situazione è grave. Prima 154, poi 160, 175 e ancora più su. Il livello massimo sul sito del Comune indica 187 centimetri alle 22.50 a Punta della Salute (ma sono dati non convalidati). A tratti l'atmosfera era surreale, con la pioggia che cadeva e il vento che soffiava con forza, spingendo l'acqua tra le calli e i campi, allagandoli completamente. A gonfiare la marea è stato il vento di scirocco, che ha iniziato a spirare con raffiche fino a 100 km/h. Anche le parti più alte della città sono state invase. La gente è attonita. Quella di oggi, martedì 12 novembre, è tra le acque alte più elevate di sempre, la seconda dopo quella del 1966. E domani potrebbe esserci un nuovo picco molto alto. Anche Chioggia è andata sott'acqua, così come le isole veneziane. Un anziano di 78 anni è morto a Pellestrina: stando alle prime informazioni, sarebbe stato fulminato da un corto circuito elettrico innescato dalla marea che gli era entrata in casa. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti.

Il discorso del sindaco

Il sindaco Luigi Brugnaro ha parlato di «situazione drammatica» e ha registrato un video: «Venezia continua a essere angustiata. Chiediamo al governo di partecipare e capire a che livello è l'organizzazione del Mose perché rischiamo di non farcela più. Domani chiederemo lo stato di calamità cittadina e chiediamo che ci diano una mano perché i costi saranno tanti. Questi sono evidentemente gli effetti dei cambiamenti climatici. Domani mattina tutte le scuole saranno chiuse». Per mercoledì 13 novembre, alle 12, il sindaco e il governatore Luca Zaia saranno assieme al direttore nazionale della protezione civile, Angelo Borrelli, per una conferenza stampa nella sala operativa della protezione civile regionale, a Marghera. Il servizio pubblico di navigazione di Actv è sospeso.

Venezia sott'acqua: i danni

Tutti i piani terra delle abitazioni e dei negozi sono stati allagati, molti esercenti erano già al lavoro in serata per tentare di buttare fuori l'acqua con le autopompe oppure con i secchi. Per strada tutti ripetevano più o meno le stesse parole: «mai visto una cosa del genere»; oppure «sta peggiorando, arriva a 1 metro e 90». I danni tra case, attività commerciali, edifici di valore artistico e imbarcazioni sono tutti da quantificare. Potrebbero essere gravi, ad esempio, nella basilica di San Marco: tutta la cripta sarebbe stata sommersa e dentro l'edificio, nel momento di picco di marea, si misurava dalla pavimentazione quasi un metro e 10 di acqua. Alcuni dei vaporetti Actv sono stati spinti a riva dalla forza delle onde. Stessa sorte per barche private e taxi. Inagibili gli approdi Actv di Sant’Elena, Giardini, Arsenale e San Zaccaria Monumento. Agibili, invece, quelli lungo il Canal Grande e il Canale della Giudecca. L'azienda di trasporto pubblico ha scritto: «Per la prima volta dopo molti anni si è verificata la quasi completa sospensione del servizio di navigazione. L’eroismo e le capacità dimostrate dai nostri equipaggi e dalle squadre di pronto intervento in condizioni estreme sotto l’esperto coordinamento della centrale operativa ci riempiono di orgoglio: siete a pieno titolo patrimonio di Venezia. Stiamo cercando di ripristinare il servizio in sicurezza. È presto per fare bilanci ma i danni sono certamente ingenti».

Maltempo sulla costa

Il presidente Zaia ha scritto: «In tarda serata ho attivato l’unità di crisi della protezione civile. Nella sala operativa ci sono l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin e il direttore della protezione regionale, Luca Soppelsa. Si stanno monitorando i danni provocati dall’eccezionale acqua alta a Venezia, con gravissime ripercussioni sull’intera laguna, ma si segnalano anche condizioni di allarme sull’intera costiera veneta mentre preoccupa la situazione di alcuni fiumi, in particolare il Piave, perché il mare non riceve. Attivati i collegamenti con il dipartimento della protezione civile nazionale e con il comando nazionale dei vigili del fuoco». Anche diverse strade di Jesolo sono sott'acqua.