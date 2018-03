Acqua alta record: 124 centimetri a Venezia, 141 a Chioggia. E lunedì sera si replica

È stata un acqua alta da record. Le previsioni per domenica sera sono state confermate, con la marea che alle 23.50 ha raggiunto il valore massimo di 124 centimetri a Venezia in corrispondenza di Punta della Salute, con il conseguente allagamento del 37% della viabilità pedonale. A Chioggia, invece, la marea, complici le forti raffiche di bora, ha toccato un picco massimo di 141 centimetri alle 23.25, superando il livello di salvaguardia garantito dal "mini-Mose".

Marea più alta del 2018

Si tratta, per Venezia, dell'acqua più alta dell'anno solare, la terza superiore a 110 centimetri nel corso del 2018 (ma già nella serata di lunedì si potrà aggiornare il pallottoliere a 4, se le previsioni saranno confermate). Il picco registrato in laguna domenica sera si assesta al secondo posto, ad un solo centimetro dal record storico per il mese di marzo, per l'appunto di 125. "La marea, non comune per la stagione, - fa sapere il Centro Maree - è stata la conseguenza del notevole accumulo di acqua davanti alla costa veneziana, dovuta al vento da sud che ha soffiato per tutta la giornata nel centro Adriatico e sospinta verso il nostro litorale dal forte vento di bora. Gli strumenti hanno registrato velocità superiori a circa 85 chilometri all'ora".

Chioggia sott'acqua

Fuori dall'ordinario la situazione a Chioggia, dove la marea ha superato i 140 centimetri e l'acqua è scesa solo dopo molto tempo a causa delle raffiche persistenti di bora. Una situazione quasi surreale, con il centro della "piccola Venezia" invaso quasi da un fiume in piena, come documentato nel video di Andrea Boscolo ( DETTAGLI ).

Se a Chioggia sono stati toccati e superati i 140 centimetri e nel capoluogo lagunare i 124 a punta della Salute, al Lido di Venezia il livello della marea si è alzato fino a 127. A Burano, invece, il livello più alto è stato registrato in 109 centimetri. Oramai mancano poche ore alla primavera, ma il meteo sembra non volersene accorgere. In alcuni punti le passerelle sono state addirittura rimosse per il pericolo di galleggiamento. E le previsioni per lunedì sera prevedono un nuovo picco di acqua alta, più contenuto, ma comunque di circa 115 centimetri.