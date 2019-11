Scuole chiuse a Venezia e isole. Ca' Foscari conta i danni. Bugliesi: «Serve lo Stato»

Acqua alta straordinaria: anche per giovedì 14 novembre, a Venezia, nelle isole, a Lido e a Pellestrina, è stata decisa la sospensione dell'attività scolastica degli istituti di ogni ordine e grado, visto il proseguire delle avverse condizioni meteo.Docenti, educatrici, personale tecnico e ausiliario sono stati impegnati nei rilievi e sopralluoghi per verificare lo stato dei plessi scolastici e la loro messa in sicurezza, oltre a svolgere le attività di pulizia per garantire l’agibilità degli stessi al rientro degli studenti.

Conta dei danni a Ca' Foscari

Colpiti dalla marea eccezionale anche gli edifici dell'Università di Venezia. In particolare Ca' Foscari, Ca' Bembo, Ca' Dolfin, nei quali le centrali termiche non sono, per ora, funzionanti. Zattere, auditorium Santa Margherita e palazzo Cosulich hanno subito allagamenti e danni alle strutture e agli impianti. Il Campus economico di San Giobbe ha un'ala inagibile a causa di un parziale danno all'impianto elettrico. Nessun danno al collegio internazionale Università Ca' Foscari, nell'isola di San Servolo, le persone residenti sono al sicuro. Si segnalano danni all'imbarcadero dell'isola e danni di una certa entità alle strutture esterne del complesso edilizio.

Sostenibilità

«Sono giornate di profonda amarezza - dice il rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia, Michele Bugliesi -. Esprimo tutta la mia vicinanza a coloro che in questo momento sono in difficoltà e hanno subito danni alle proprie attività e abitazioni. Le attività didattiche e scientifiche sono sospese in tutto il centro storico. Siamo incessantemente al lavoro per ripristinare quanto prima la piena funzionalità delle strutture. L'emergenza di questi giorni evidenzia una volta di più lo stato di difficoltà in cui Venezia vive, e l'urgenza di un intervento finalmente incisivo da parte delle istituzioni dello Stato, al fine di dare prospettive concrete di sostenibilità alla città, ai suoi abitanti e a tutte le persone e gli enti che la animano».