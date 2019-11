Più in fretta possibile per riconsegnare la materna devastata dall'acqua: «Sarà pronta domani»

Non potevano credere ai loro occhi, gli ausiliari e gli addetti al servizio mensa di Ames, società del Comune di Venezia, che hanno riaperto i battenti della scuola materna Santa Teresa a Dorsoduro, lunedì mattina, a quasi una settimana dall'acqua alta a 187 centimetri di martedì scorso. Dopo quella ne è arrivata un'altra a 154, venerdì mattina, e una marea ha raggiunto i 150 centimetri domenica alle 13. Una piccola squadra di operatori, quella disponibile, una decina di persone, si è trovata a fare un grande lavoro, raccontano. Acqua, sporco, sabbia. «Ma bisognava rimettere in piedi la materna».

Tempistiche

Disinfettare, sciacquare, sanificare, in modo da restituire a bambini piccoli, circa 36, un ambiente igienicamente accettabile. «Non si sono risparmiati, gli operatori. Con fatica e impegno si sono tirati su le maniche. Pompe, tira acqua, spazzettoni e stracci, hanno fatto il possibile. Saltata anche la pausa pranzo per riuscire a finire, ma non ce la farannmo a consegnare la scuola a posto per domani, martedì 19 novembre, come avrebbero voluto fare - racconta il rappresentante sindacale della sigla Uil, Mario Ragno -. Alcune attrezzature non erano disponibili - racconta - ma gli ausiliari armati di impegno hanno fatto in modo di procurarle. Stamattina erano in due, tre alle 9 e 6 alle 10. Erano al freddo, e non avevano tute e il necessario in quella situazione. Solo tanta buona volontà».

Risorse spontanee

Certo non si parla di una pulizia ordinaria, dopo quello che è successo. Inevitabile che come tutti gli edifici, privati e pubblici, anche le scuole pagassero lo scotto dell'alluvione. «Qualche operatore in più a dare una mano, avrebbe aiutato molto, magari qualche volontario», dice Ragno. Alle 14.30, dopo una mattina ininterrotta di lavoro, era stato tolto il grosso dello sporco, tra acqua e fango. «Per farlo non si sono tirate indietro neppure le persone che in squadra hanno percentuali di invalidità certificate. Ecco come si spiegano i voti eccellenti che gli operatori ottengono nei questionari annuali che vengono somministrati alle famiglie - commenta il sindacalista. Il loro obiettivo sono sempre i bambini. Le attenzioni, le cure, e anche l'affetto sono risorse spontanee e non scontate». Domani c'è da riaprire la materna XXV Aprile alla Giudecca, «una ausiliaria della Santa Teresa sarà trasferita lì, non senza disagio», dice Ragno. «Siamo esausti - dicono gli oiperatori - ma andremo avanti con tutte le forze».