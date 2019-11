Alle 9 l'acqua alta resta sotto i 140 centimetri: le previsioni di queste ore

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia Locale del Comune di Venezia segnala che oggi, domenica 24 novembre, la marea ha raggiunto un massimo di 130cm alle ore 9.25 a Punta della Salute Canal Grande e 136cm alla diga di Lido - San Nicoletto. Anche Chioggia ha raggiunto il valore di 130cm alle ore 09:05. Questo valore ha comportato un allagamento della superficie viaria cittadina pari a circa il 46% del suolo calpestabile.

Lettura dati

Il valore registrato a Venezia si è discostato dalla previsione di 140cm grazie al vento che nelle ore prima del massimo astronomico ha ruotato localmente da scirocco a est-sud est. Il Centro maree aveva iniziato a segnalare la possibilità di raggiungere quote molto sostenute dalla previsione delle ore 9.30 del 21 novembre e di natura eccezionale a partire dalla previsione delle ore 10.30 di venerdì 22 novembre. Alle ore 5.30 sono state suonate le sirene per avvisare il successivo raggiungimento della quota di 140cm ed attivati i consueti canali di comunicazione (sms, e-mail, segreteria telefonica, twitter, telegram, sito internet). Alle ore 8.30 constato che, contrariamente a quanto era stato indicato dai centri meteo, il campo di vento da est si stava estendendo anche in mare aperto, i tecnici del Centro hanno pubblicato una nuova previsione di 130, 135cm per le ore 09.30. Si sottolinea un dato che potrebbe essere uno degli strumenti di lettura dell’attuale situazione mareale: il valore medio del livello del mese di novembre di quest’anno si attesta oramai verso i 67cm, contro i 47cm dell’anno scorso.

Previsioni

Per questa sera il Centro prevede un massimo di 120cm alle ore 09.35. Per il resto della settimana il Centro segnala che i massimi astronomici saranno molto elevati prevedendo valori sizigiali di circa 80cm che, sommati al livello medio di questi giorni protrarranno un livello di marea ancora sostenuto con massimi che oscillano tra i 100 e i 110cm.

Le disposizioni del sindaco

Lo scirocco e la pressione in diminuzione hanno favorito la presenza di acqua alta in città. Secondo le previsioni di Arpav Veneto rovesci e temporali interesseranno il territorio per tutta la giornata di domenica soprattutto lungo la costa. I fenomeni si esauriranno entro fine giornata. A causa dell’alta marea, che ha toccato quota 120 cm intorno alle 8, il sindaco Luigi Brugnaro ha disposto la chiusura del ponte votivo galleggiante, allestito in questi giorni in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Salute. A causa del fenomeno, inoltre, i servizi di navigazione AVM/Actv risulteranno frazionati come da tabella seguente.