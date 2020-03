«Nel 2100 rischio acqua alta a Venezia fino a 300 centimetri»

Nella laguna di Venezia il livello del mare potrebbe salire fino a 108 centimetri entro il 2100 per l'effetto combinato di cambiamento climatico e abbassamento del suolo. Lo sottolinea la ricerca pubblicata sulla rivista Water da Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Radboud Universiteit dei Paesi Bassi.

Possibile un'acqua alta a 3 metri

«Il risultato è importante per Venezia, che il 12 novembre 2019 ha conosciuto la seconda marea più alta mai registrata (188 centimetri) dopo quella disastrosa del 1966. Nel 2100 un'acqua granda, come la chiamano i veneziani, potrebbe fare alzare il livello fin quasi a tre metri nelle condizioni peggiori. - spiega Marco Anzidei dell'Ingv e coordinatore dei progetti europei Savemedcoasts e Savemedcoasts-2 - Tuttavia si deve considerare che il livello marino ha sempre oscillato per cause naturali e continuerà a farlo. Studiarne le cause e gli effetti attesi nei prossimi anni è di fondamentale importanza».