L'acqua alta si farà sentire, il Centro maree: "Prepariamoci a 120 centimetri circa"

Si mantengono sostenuti i valori dell'acqua alta previsti dal Centro Previsioni Maree del Comune di Venezia. Sia per venerdì sera, alle 23.25, con una punta tra i 115 e i 120 centimetri, che per sabato, alle 23.50, con un valore di 115. Rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, l'acqua alta che allaga il centro storico e i punti più bassi della città, è confermata al codice arancio. Scrive Il Comune: "Da venerdi a sabato previsti intensi venti di scirocco. Situazione meteorologica molto dinamica". Servirà consultare spesso il sito del Centro maree per mantenersi aggiornati. Commercianti delle zone più basse della città in allerta per mettere al sicuro la merce.

Pasqua e Pasquetta col bel tempo

L'alta pressione in arrivo domenica sulla Regione dovrebbe invece favorire il ritorno di ampi spazi di sereno, e allontanare le precipitazioni, secondo il bollettino Arpav. Tra venerdì pomeriggio e sabato le piogge più saranno diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Limite neve intorno a 1500-1800 metri venerdì, in abbassamento sabato fino a 1100-1300 metri, con rischio valanghe.