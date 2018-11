Sale ancora la marea: lunedì picco di 120 centimetri

Ancora acqua alta: il livello massimo di oggi, domenica, è già stato raggiunto intorno alle 9 di mattina, con 105 centimetri sul medio mare, quantità che allaga l'8% della città. Si tratta di una marea sostenuta, pari a codice giallo. Le previsioni del centro maree del Comune di Venezia indicano un nuovo picco di 120 centimetri alle 9.05 di domani, lunedì. In questo caso siamo in codice arancione (marea molto sostenuta), in grado di "invadere" quasi il 30% della viabilità.

Piogge lunedì

Il servizio meteo Arpav segnala per lunedì 5 novmbre tempo instabile/perturbato con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Probabili precipitazioni da sparse a diffuse (probabilità alta 75-100%), specie sui settori centro-settentrionali della pianura veneta. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Tendenza a diradamento ed esaurimento delle precipitazioni in serata sui settori centro-meridionali.

Oggi i problemi causati dall'acqua alta in piazza San Marco hanno portato il Comando presidio marina militare di Venezia ad annullare la cerimonia programmata in occasione del "giorno dell'unità nazionale" e della "giornata delle forze armate". Alla presenza del solo personale addetto ai pennoni, è stata svolta la cerimonia dell'alzabandiera.