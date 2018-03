L'acqua alta prevista a 105 tocca i 95 sabato: ma domenica sera attesi 115 centimetri

Il Centro Previsioni e Segnalazioni maree del Comune di Venezia continua a prevedere aqua alta per i prossimi giorni nella città lagunare, in particolare almeno fino a martedì. Sabato mattina si sono toccati i 95, alle 10.15, rispetto ai 105 previsti, valori inferiori a quelli annunciati e descritti dalle tabelle. Il fenomeno però, sempre secondo gli esperti del Centro, e in base alle previsioni meteo, quelle sul vento, le temperature e l'astronomia, è destinato a protrarsi.





Domenica alle 11.05 è previsto un massimo di 95 centimetri, e alle 23.30 un valore di 115. Lunedì ancora 110 centimetri alle 23.55. Poi la marea resterà molto sostenuta lunedì, con il codice arancio, e martedì sostenuta con codice giallo. Per le situazioni aggiornate si può consultare costantemente il sito del Centro Maree.