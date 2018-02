Al maltempo si aggiunge l'acqua alta: sabato a Venezia previsto un picco di 95 centimetri

Il bollettino del centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia annuncia il ritorno dell'acqua alta: la previsione indica un livello massimo di 95 centimetri (previsione rivista al ribasso, dato che il bollettino precedente indicava 10 centimetri in più) che dovrebbe essere raggiunto poco dopo le 5 di mattina di sabato 24 febbraio. Da quel momento la marea tornerà a scendere, mentre un nuovo picco di 80 centimenti si dovrebbe verificare verso le 6.45 del giorno successivo, domenica 24 febbraio. Le previsioni di massima per i giorni successivi indicano anche per lunedì marea sostenuta.

Weekend di maltempo

L'acqua "dal basso" va ad aggiungersi a quella che sta cadendo in queste ore a causa del maltempo in atto sulla nostra provincia. Le previsioni meteo annunciano una probabile tregua dalle precipitazioni nella giornata di sabato, ma anche un drastico calo delle temperature, molto al di sotto delle medie stagionali. Tempo instabile domenica, con scarsa probabilità di piogge, mentre dalla settimana prossima arriva il sole (ma anche tanto freddo).