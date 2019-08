Actv, corse dei vaporetti prolungate per le spiagge

Da martedì 13 agosto, in via sperimentale, alcune corse della linea 20 dei vaporetti Actv saranno prolungate fino al Lido di Venezia, per tutta la permanenza in vigore dell’orario estivo: da San Servolo, San Lazzaro fino a Lido Casinò.

Le corse

Nello specifico le partenze da San Zaccaria “B” (Monumento Vittorio Emanuele) effettuate alle ore 07:45 - 08:15 - 08:45 - 13:10 - 13:55 - 17:10 - 17:55 - 18:40 proseguiranno il loro percorso fino a Lido Casinò da dove ripartiranno alle 08:05 - 08:35 - 09:05 - 13:30 - 14:15 - 17:30 - 18:15 - 19:00.

Tutti in spiaggia

Il nuovo collegamento tra San Zaccaria e Lido - richiesto dal sindaco Luigi Brugnaro - consentirà di migliorare ulteriormente l’accessibilità balneare verso le spiagge del Lido di Venezia per tutta la stagione estiva, garantirà un ulteriore punto di accesso per i residenti delle isole di Lido e Pellestrina alla città, e permetterà di valorizzare ulteriormente l’investimento sostenuto per la riqualificazione del centro congressi all’ex Palazzo del Casinò al Lido, collegandolo direttamente con l’area marciana.