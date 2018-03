Dipendenti Actv ai seggi, 243 tra capitani e marinai a Chioggia: rischio paralisi trasporti

Domenica si vota per le elezioni politiche, e in tutti i comuni della Città Metropolitana ci saranno dipendenti Actv che prenderanno permesso per fare gli scrutatori al seggio. Come riporta il Gazzettino, saranno 98 in tutto in 43 dei 44 Comuni, mentre a Chioggia, il 44esimo Comune, saranno 243 tra marinai e capitani che saranno ai seggi domenica e lunedì e che potrebbero anche richiedere il riposo compensativo oltre al permesso. Possibili disagi all'orizzonte, quindi, memori del danno per l'azienda alle amministrative del 2015, con una perdita complessiva di circa 500mila euro.

Boraso: "Vergognoso"

Un problema che si ripete ad ogni tornata elettorale, e nonostante il provvedimento del sindaco clodiense Alessandro Ferro di estrarre a sorte i nomi, comunque su 300 tra scrutatori, segretari e presidenti di seggio, sono pescati marinai o capitani. Una circostanza inaccettabile per l'assessore ai Trasporti Renato Boraso: "Hanno buoni stipendi, non possono mettere in ginocchio così l'azienda. Piuttosto lascino il posto a studenti e disoccupati".

Alla ricerca dei sostituti

Nel frattempo Avm si è data da fare per ricercare i sostituti, per evitare che la situazione trasporti vada totalmente nel caos. Per ora ne sono stati contattati 120, forse si potrebbe arrivare a 200, come fanno sapere dall'azienda, ma numeri comunque insufficienti per garantire un servizio completo alla cittadinanza.

Usb: "Diritto dei lavoratori"

Cerca di smorzare i toni della polemica Alberto Cancian, di Usb lavoro privato, che taglia corto: "I dipendenti Actv impegnati ai seggi esercitano un diritto previsto dalla Costituzione. Hanno comunicato per tempo all'azienda le loro intenzioni e Actv ha già provveduto a chiamare lavoratori stagionali a prendere servizio in quei giorni in modo da non creare disservizi agli utenti che usano i mezzi pubblici".