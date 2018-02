Adele premia i poliziotti di Jesolo per la raccolta fondi a favore della ricerca sulla Sma

Come ogni anno, anche lo scorso 24 settembre l’associazione "Famiglie Sma Onlus" ha organizzato a Jesolo la manifestazione “Per i diritti dei bambini” e ha richiesto l’aiuto della polizia di Stato, che è stata presente con una Lamborghini della sua flotta, forte richiamo per bambini e famiglie. Martedì 6 febbraio la piccola Adele ed il papà, in rappresentanza dell’associazione “Adele & Friends”, hanno portato i loro ringraziamenti ai poliziotti del commissariato di Jesolo per la collaborazione che ogni anno la questura di Venezia offre per la raccolta di fondi a favore dei giovani affetti da atrofia muscolare spinale, il cui ricavato è stato devoluto all’associazione “Famiglie Sma Onlus”, per la ricerca di una cura.