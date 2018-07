Infarto fatale mentre si trova al bar: soccorsi inutili, avventore stroncato dal malore

Ha avuto un improvviso malore mentre si trovava nel locale: tragedia giovedì pomeriggio al bar "San Marco", in pieno centro a Marghera. A un certo punto Adriano Vianello, 61enne margherino doc, è stato colpito da un probabile infarto, perdendo i sensi. Immediato, è stato lanciato l'allarme da chi ha assistito alla scena: sul posto si sono portati i sanitari del Suem, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. "Lalo", come veniva chiamato dagli amici, è stato sottoposto a lungo a manovre rianimatorie, senza successo. La notizia dell'accaduto ha fatto velocemente il giro della città giardino, poiché Vianello era un assiduo frequentatore del centro margherino. I residenti si stanno stringendo attorno ai parenti della vittima, in attesa delle esequie.