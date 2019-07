Arriva l'Adriatica Ionica Race: come cambia la viabilità per le tappe del 24 e 25 luglio

In occasione della tappa inaugurale dell' "Adriatica Ionica Race 2019" è stata emanata un'ordinanza dirigenziale con indicate le "misure a tutela della viabilità cittadina" a Mestre, che avrà ripercussioni anche il giorno seguente in occasione della seconda tappa della competizione.

Come cambia la viabilità

La corsa a tappe, infatti, quest'anno inizierà il 24 luglio con un circuito cittadino di 2,7 chilometri che si snoderà nel centro di Mestre tra corso del Popolo, viale Ancona e via Forte Marghera. Per questo motivo è stato istituito il divieto di transito tra le ore 16 alle ore 21.30 nel tratto di corso del Popolo compreso tra via Milano e piazza XXVII Ottobre, prescrizione che coinvolge anche i relativi controviali.

In zona si aggiungeranno anche i seguenti divieti:

divieto di transito, sempre dalle ore 16 alle 21.30, sul controviale di corso del Popolo compreso tra via Bissolati e l'accesso al garage Europa, con esclusione dei veicoli degli organizzatori;

divieto di sosta con rimozione del veicolo dalle ore 8 alle 21.30 nel tratto di corso del Popolo compreso tra via Milano e piazza XXVII Ottobre, compresi i relativi controviali;

divieto di transito, dalle ore 16 alle ore 21.30, con esclusione dei veicoli autorizzati, nel tratto di corso del Popolo compreso tra via Tasso e via Torino.

Sarà istituita la svolta obbligatoria a sinistra, dalle ore 16 alle 21.30, in uscita dalle via Firenze, Roma e Genova e in corrispondenza all'intersezione con corso del Popolo.

Per quanto riguarda via Milano e via Altobello (tra via Milano e via Perugia) e via Perugia sarà istituito:

il divieto di sosta con rimozione dalle ore 8 alle ore 21.30;

il divieto di transito dalle ore 16 alle 21.30.

In viale Ancona dalle ore 16 alle 21.30 sarà istituito:

la circolazione a senso unico in direzione nord sulla corsia est;

il divieto di circolazione nella corsia ovest in direzione sud;

il divieto di accesso in viale Ancona con obbligo di scolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Sansovino e obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Forte Marghera;

il divieto di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da viale Ancona.

In via Forte Marghera sarà istituito:

il divieto di circolazione, dalle ore 16 alle 21.30, nel tratto di via Forte Marghera compreso tra via Sansovino e via Pepe;

il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 8 alle ore 21,30, nel tratto di via Forte Marghera compreso tra via Sansovino e via Pepe;

dalle ore 16 alle 21.30 l'obbligo di svolta a destra in corrispondenza dell'intersezione con via Colombo.

In via Pepe sarà istituito:

il divieto di sosta con rimozione dalle ore 8 alle 21:30;

il divieto di circolazione dalle ore 16 alle 21:30;

In Piazza XXVII Ottobre dalle ore 16 alle ore 21:30:

sarà interdetta l'immissione in via Pepe e in corso del Popolo per i veicoli provenienti da piazza XXVII Ottobre. La circolazione sarà deviata su via Brenta Vecchia;

sarà interdetta la circolazione nella bretella di adduzione a via Pepe o a corso del Popolo per i veicoli provenienti da via Forte Marghera;

In via Mestrina e via Costa dalle 16 alle ore 21:30:

sarà interdetta l'immissione in corso del Popolo da via Mestrina e via Costa;

sarà consentita la circolazione in via Mestrina e via Costa esclusivamente in direzione via Olivi;

sarà istituita la direzione obbligatoria per i veicoli che percorreranno via Mestrina e via Cà Savorgnan verso via Costa;

sarà istituita la direzione obbligatoria per i veicoli in transito per via Costa verso via Olivi;

sarà istituito il divieto di accesso da via Olivi verso via Costa.

In via Pio X, via San Rocco e via Brenta Vecchia, dalle ore 16 alle 21.30: