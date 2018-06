Piper si schianta in un campo a Bojon: pilota portato in ospedale in gravi condizioni

Si è schiantato a terra tra i campi di Bojon di Campolongo Maggiore, nei pressi di via Boligo. Preoccupazione domenica pomeriggio per l'occupante di un ultraleggero che, per cause ancora al vaglio, ha impattato a terra in Riviera del Brenta verso le 15.30. L'allarme per la precisione è scattato verso le 15.38, quando è giunta alle centrali operative di soccorso la segnalazione della caduta di un piccolo aereo tra i campi non distante dal confine con il territorio di Campagna Lupia.

Soccorsi immediati

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Mira, i carabinieri della stazione di Vigonovo e di Campagna Lupia e il 118, anche con l'elicottero del Suem di Padova. L'incidente nelle vicinanze di un campo di volo, che però si dichiara estraneo all'accaduto: "I velivoli erano tutti a terra - ha affermato il responsabile, contattato telefonicamente - ci stiamo informando sull'accaduto".

Trasferimento in ospedale

I pompieri, accorsi da Mira e Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno estratto il pilota 69enne, nato a Piove di Sacco e residente a Noventa Padovana, il quale è stato stabilizzato dal personale del 118 ed elitrasportato in ospedale a Mestre in codice rosso. Ha riportato traumi pesanti e si trova in prognosi riservata: una volta giunto al nosocomio è stato preso in cura dal trauma team nella shock room del pronto soccorso. Nelle ore successive almeno un intervento chirurgico per lenire le conseguenze dell'accaduto.