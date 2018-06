Deve atterrare, ma ha lo pneumatico sgonfio: scatta procedura d'emergenza al Marco Polo

Lo pneumatico perde pressione in volo e al Marco Polo scatta la procedura di local stand by. Attivato nella mattinata di giovedì, attorno alle 8.30, il protocollo di sicurezza nello scalo di Tessera, a seguito della segnalazione del pilota del volo LY 289 diretto da Tel Aviv a Venezia, operato dalla compagnia di bandiera israeliana El Al. Un imprevisto che di tanto in tanto può capitare ai velivoli e che nella maggior parte dei casi non causa grossi problemi all'atterraggio. Ma che fa scattare le misure di sicurezza negli scali di destinazione.

Vigili del fuoco schierati

I vigili del fuoco in forza all'aeroporto si sono quindi schierati, attivando la procedura d'emergenza, in attesa dell'atterraggio dell'aereo di linea, andato in porto comunque in totale sicurezza, senza problemi di sorta. Sul posto anche il personale sanitario e le forze di polizia. A bordo circa 150 passeggeri, che non si sono accorti di nulla.