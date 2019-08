Aereo si schianta sugli alberi, feriti gravi pilota di Mestre e passeggero

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri. Un aereo turistico in avvicinamento ad Asiago è precipitato in località Gastagh a Gallio. Feriti gravi i due passeggeri a bordo, uno dei quali veneziano, estratti dalla carlinga dai vigili del fuoco. Il pilota, il 39enne Vladimir Spligher di Mestre, avrebbe riportato fratture varie, il passeggero, Diego Bioni, 33enne di Udine, è stato ricoverato all'ospedale di Vicenza con diversi politraumatismi.

I soccorsi

L’incidente è successo intorno alle 18.45 di martedì, quando il velivolo è precipitato in mezzo alla boscaglia. I primi soccorritori ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco dell’antincendio boschivo e la partenza del distaccamento di Asiago, che hanno subito messo in sicurezza il mezzo. Il personale del Suem 118, arrivato in elicottero, è stato verricellato sul posto. I due passeggeri. incastrati all’interno del velivolo Cessna, sono stati estratti dai pompieri e subito stabilizzati sul posto dai sanitari. Entrambi feriti, sono stati trasportati in barella fino alla strada e caricati in ambulanza per essere portati all’aeroporto, da dove sono poi stati elitrasportati negli ospedali di Vicenza e Asiago.