In partenza dallo scalo di Tessera, in valigia ha una pistola e 5 proiettili

Una pistola nel bagaglio. Non ha saputo fornire spiegazioni al personale di sicurezza D.L., 69enne residente a Treviso, sorpreso lunedì mattina con una Bernardelli 6.35 e cinque proiettili in valigia all'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'anziano ha spiegato di essere convinto di averla smarrita e non essersi accorto che fosse finita proprio all'interno del collo prima della partenza.

Controlli in corso

L'arma, disattivata dal personale dei tiratori scelti dello scalo e sequestrata col relativo munizionamento, era detenuta legalmente dall'uomo, poi denunciato in stato di libertà per il reato di omessa denuncia di trasporto d'arma da fuoco. Accertamenti in corso sulla questione da parte degli investigatori della polizia di frontiera.