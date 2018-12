Radar guasto, ancora problemi all'aeroporto di Venezia

Gli utenti dell'aeroporto Marco Polo sono alle prese in queste ore con una serie di disservizi legati a un problema tecnico che si è verificato giovedì sera e che continua ad avere conseguenze. Anche oggi, sabato 29 dicembre, si registrano decine di voli cancellati oppure ritardati (con orari di partenza in alcuni casi posticipati varie volte), o ancora dirottati a Verona, Treviso o Trieste. La causa di tutto, come comunicato dalla società Save, è un malfunzionamento al radar di terra che ha portato a «forti ripercussioni» per l'operatività dei voli.

Il tutto proprio nelle giornate a ridosso dell'ultimo dell'anno, particolamente critiche per il grande traffico di passeggeri in partenza. La situazione non è ancora tornata alla normalità e l'aeroporto invita gli utenti a «monitorare lo status del volo ed eventualmente contattare la compagnia aerea».