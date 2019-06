Controlli negli affittacamere di Marghera: multe per 18mila euro

Con la bella stagione sono stati intensificati i controlli su alberghi e simili, specialmente incrociando i dati delle strutture con le inserzioni sui siti internet di ricerca alloggi. Così i poliziotti del commissariato di Marghera hanno individuato una serie di irregolarità: le situazioni più gravi erano due strutture completamente abusive, che si facevano pubblicità sia online che con avvisi affissi in luoghi pubblici. Ma non solo: nelle circa 50 verifiche eseguite, quattro persone sono state denunciate: due titolari di affittacamere, uno italiano e uno straniero, per aver omesso di trasmettere le generalità degli ospiti; e altri due per aver favorito la permanenza di cittadini stranieri non in regola con il permesso di soggiorno e per falso ideologico.

Inoltre sono state elevate 33 sanzioni amministrative per l’irregolarità delle strutture ricettive e per la mancata presentazione della dichiarazione di ospitalità. Nel complesso, le multe ammontano a 18mila euro. A dare impulso alle indagini sono stati anche residenti che hanno indicato alla polizia alcune strutture, segnalando situazioni di affollamento e carenza di igiene. Anche in presenza di minori, come nel caso di un appartamento in cui coabitavano 12 stranieri. Le situazioni più gravi sono state segnalate sia agli uffici locali che alla guardia di finanza per gli aspetti di competenza.