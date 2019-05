Affitti turistici senza autorizzazione: 14 mila euro di multa e una denuncia penale

Quattro appartamenti a Cannaregio, adibiti ad attività ricettiva di locazione turistica senza autorizzazione, sono stati scoperti giovedì durante i controlli congiunti di polizia locale e finanza partiti sulla base di alcuni esposti e segnalazioni.

Pubblicità su internet

Dei quattro appartamenti verificati uno è risultato addirittura destinato catastalmente a uso ufficio. I 12 turisti che vi alloggiavano, tutti cittadini sudamericani, sono stati sentiti e identificati. Gli immobili, di proprietà di alcuni veneziani, e da questi affittati a un cittadino straniero che li gestiva di persona, e tramite società a lui riconducibili, sono anche pubblicizzati su internet.

Contravvenzioni e accertamenti

In corso gli accertamenti sulla posizione fiscale del gestore delle strutture abusive, anche per possibile utilizzo del lavoro nero. Verranno elevate contravvenzioni per almeno 14 mila euro e inoltrata una denuncia penale per la mancata comunicazione dei nominativi dei turisti alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. Saranno anche effettuate verifiche sulla conformità edilizia da parte del nucleo edilizio del centro storico e isole, e sull’agibilità degli immobili, nonché sull’omesso versamento dell’imposta di soggiorno. Verranno anche controllate le conformità e le autorizzazioni agli scarichi.