Detenuto aggredisce due agenti: finiscono all'ospedale

In passato aveva già manifestato atteggiamenti violenti nei confronti dei poliziotti della penitenziaria. Martedì sera un detenuto del carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia si è reso protagonista di una nuova aggressione, questa volta in danno di due agenti. A denunciare l'episodio è Umberto Carrano, segretario provinciale di Uil Pa Polizia Penitenziaria.

Entrambi all'ospedale

«L'evento è scaturito per motivi non ben definiti - spiega Carrano -. Il detenuto si è barricato con le suppellettili nella camera detentiva ed all’intervento della polizia enitenziaria in servizio per evitare che si procurasse lesioni si ha impugnato un pezzo di metallo divelto dalla branda e si è scagliato contro gli agenti. Fortunatamente non li ha colpiti, con l'oggetto, ma a mani nude li ha feriti al volto e al polso». Entrambi sono finiti all'ospedale, dal quale sono stati dimessi con una prognosi di cinque giorni.

«Situazione preoccupante»

«Ribadiamo la grande preoccupazione per l'aggravamento di tali atti, uno scenario di violenza nel quale ultimamente si trovano ad operare gli agenti su tutto il territorio nazionale - continua Carrano -. E' ora che i vertici dell’ amministrazione penitenziaria, in sinergia con la classe politica, prendano piena contezza della grave situazione che investe gli istituti penitenziari, in particolare quelli del Triveneto. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai colleghi feriti»