I dati aggiornati sul contagio in Veneto e in provincia

Sono 279 i pazienti ricoverati negli ospedali della provincia di Venezia per coronavirus (ieri erano 280). Di questi, 63 sono in terapia intensiva. È il dato che si ricava dal bollettino mattutino del 26 marzo di Azienda Zero, che riporta anche un decesso all'ospedale di Mirano. Per quanto riguarda la suddivisione dei ricoveri: 66 pazienti si trovano all'Angelo di Mestre, 22 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, 13 a Mirano, 2 a Chioggia; e poi 89 a Dolo, 21 a Villa Salus e 66 a Jesolo (i tre "covid-hospital"). Una cinquantina i pazienti dimessi in provincia, a questo link c'è la testimonianza di uno di loro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco invece i dati sui casi positivi al tampone, sempre secondo il bollettino regionale. In provincia di Venezia se ne registrano 920 (+40 rispetto a ieri), a Padova 1693 (+93), a Treviso 1254 (+66), a Verona 1402 (+85), a Vicenza 899 (+43), a Belluno 313 (+7), a Rovigo 110 (+5). In Veneto, in totale, sono 6935. Infine, 17457 persone si trovano in isolamento domiciliare, tra positivi e loro contatti.