Decessi e ricoveri da coronavirus: gli aggiornamenti serali

Il bollettino Covid-19 emesso questo pomeriggio alle 17 da Azienda Zero riporta 4 decessi in più nell'area veneziana, due avvenuti all'Angelo di Mestre e due a Dolo. Si sommano agli altri due pazienti morti segnalati questa mattina. Sono leggermente diminuiti i ricoveri (il totale in provincia al momento è di 286 persone in cura, tra ospedali e strutture convenzionate), anche quelli in terapia intensiva, che sono 55, uno in meno di questa mattina.

All'Angelo di Mestre sono ricoverati 56 pazienti, al SS. Giovanni e Paolo di Venezia 19, a Mirano 9, al covid-hospital di Dolo 98, a Jesolo 60. A Villa Salus (Mestre) sono ricoverate 35 persone e alla casa di cura Rizzola di San Donà 9: in queste due strutture vengono trasferiti pazienti non gravi, o comunque che hanno superato la fase acuta del Covid-19.

I casi attualmente positivi al coronavirus sono 1114 in provincia di Venezia. Se a questi si sommano i negativizzati (111) e i morti (83), si ottiene il numero del totale dei tamponi positivi dall'inizio dell'epidemia, cioè 1308. A Padova i positivi attuali sono 2184, a Treviso 1360, a Verona 2196, a Vicenza 1305, a Belluno 443, a Rovigo 145. In tutta la regione Veneto i positivi attuali sono 8990, a cui, sommando i morti (556) e i negativizzati (705), si ottiene il totale dei casi positivi dall'inizio dell'epidemia: 10.251.

Sono più di mille (1004, per la precisione) le persone dimesse dagli ospedali di tutto il Veneto dopo essere state curate per Covid-19, numero calcolato a partire dal 21 febbraio.

Infine, il dato sui soggetti in isolamento domiciliare, cioè i positivi e i loro contatti: sono 20.278 in tutta la regione, 4371 in provincia di Venezia.