Ricoveri e decessi da coronavirus, l'aggiornamento di sabato sera

Oltre 8mila persone positive al tampone per il covid-19 in Veneto, 170 in più rispetto a questa mattina. Sono 1574 i pazienti ricoverati in area non critica, 349 in terapia intensiva. Sono questi i dati dell'ultimo bollettino di Azienda Zero, alle 17 di oggi, 28 marzo.

La situazione in provincia di Venezia

Guardando alla sola provincia di Venezia, si registrano due persone morte, una all'ospedale di Mirano e una a Dolo. Sono in tutto 288 le persone ricoverate negli ospedali veneziani, 62 in terapia intensiva.