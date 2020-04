Ricoveri e decessi, gli aggiornamenti di oggi

Ci sono 3 nuovi decessi, per quanto riguarda la provincia di Venezia, registrati nel bollettino Covid-19 emesso da Azienda Zero la mattina di mercoledì 1 aprile. Uno all'ospedale di Mirano, uno a Dolo e l'ultimo a Jesolo.

Ricoverati in provincia di Venezia

I pazienti ricoverati per coronavirus in provincia sono 298, dei quali 58 in terapia intensiva: la variazione rispetto ai dati di ieri sera è piuttosto contenuta. Ecco come sono suddivisi: 65 all'Angelo di Mestre, 19 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, 10 a Mirano, 105 a Dolo, 28 a Villa Salus e 63 a Jesolo. A questi si aggiungono 8 persone collocate nella casa di cura Rizzola di San Donà, che accoglie pazienti in fase di dimissione, con sintomi non gravi.

Positivi al tampone in Veneto

Altri dati aggiornati a questa mattina: in provincia di Venezia il totale dei casi attualmente positivi al tampone è 1058 (il dato non include le persone che nel frattempo sono tornate negative al test), a Padova 2072, a Treviso 1318, a Verona 2092, a Vicenza 1179, a Belluno 426, a Rovigo 128. Il totale del Veneto è 8534, esclusi i negativizzati. Nell'intera regione 20.275 persone si trovano in isolamento domiciliare (positivi più loro contatti), di questi 4307 nella nostra provincia.

