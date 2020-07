Coronavirus, il bollettino di ricoveri e contagi in provincia di Venezia

Trentetré persone attualmente positive in provincia di Venezia, per un totale di 2702 totale da inizio epidemia. Sono invece 244 le persone attualmente in isolamento domiciliare. Questi gli ultimi dati riportati dal bollettino di Azienda Zero in merito ai contagi da covid19. Guardando agli ospedali della provincia, ci sono 4 persone ricoverate all'ospedale di Dolo, in area comunque non critica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il punto dei contagi in Regione

Nella Regione, invece, il numero di positivi al tampone sale a 440, 6 in più rispetto a questa mattina (bollettino delle 8), con 1489 persone in isolamento. I ricoverati positivi e negativizzati sono in tutto 126 in area non critica e 7 in terapia intensiva (solo 2 positivi).