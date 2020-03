Quasi 1000 positivi in provincia, 291 sono ricoverati

Quasi 7500 persone positive al covid-19 nel Veneto. Il dato del bollettino di questa mattina alle 8 di Azienda Zero fa registrare un +295. Sono invece 18895 gli isolati in casa (tra positivi e loro contatti).

In provincia

In provincia di Venezia sono 955 i contagiati, 19 in più rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri sera. Nel Padovano sono 1807 (+81), dato che non tiene in considerazione gli 84 positivi al tampone a Vo' Euganeo. A Treviso si registrano 1310 casi (+45), 1645 a Verona (+113), 966 a Vicenza (+20), 329 a Belluno (+3) e 122 a Rovigo (+5).

Ricoverati

Sono 1874 le persone ricoverate nella regione. Guardando alla nostra provincia, invece, sono 291 i pazienti, dei quali 64 in terapia intensiva. Negli ospedali covid ci sono 192 ricoverati: 96 a Dolo (16 in terapia intensiva), 22 a Villa Salus a Mestre (tutti in area non critica) e 74 a Jesolo (13 in terapia intensiva).