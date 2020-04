Ricoveri e decessi, i dati aggiornati in provincia e regione

Sono 281 i pazienti ricoverati per covid-19 negli ospedali veneziani, 1268 sono le persone attualmente positive, 1751 quelle da inizio epidemia. Questi i numeri dell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero oggi, 9 aprile, alle 8. Rispetto all'ultimo aggiornamento, non si registra nessun nuovo decesso.

Ricoverati negli ospedali veneziani

Guardando al dettaglio degli ospedali, ci sono 44 ricoverati all'Angelo di Mestre, dei quali 14 in terapia intensiva; 17 al Ss. Giovanni e Paolo (6); 9 a Mirano (6); 99 a Dolo (11); 1 a Chioggia; 47 a Villa Salus a Mestre; 53 a Jesolo (11) e 11 alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dato regionale

Nel complesso, negli ospedali della regione sono ricoverati 1804 pazienti, dei quali 274 in terapia intensiva. Cresce invece a 1442 il numero dei dimessi dal 21 febbraio, così come quello dei decessi (5 in più rispetto all'ultimo bollettino di ieri sera).