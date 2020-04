Continuano a scendere lentamente i ricoveri per coronavirus

Cala il numero di ricoverati negli ospedali regionali. L'ultimo bollettino emesso questa mattina alle 8 da Azienda Zero registra infatti 15 pazienti in meno in area non critica (1388 in tutto) e 5 in meno in terapia intensiva (209 in tutto). La stessa tendenza si ravvisa anche nei presidi della provincia di Venezia, dove sono ricoverate 248 persone, delle quali 32 in terapia intensiva.

Il dettaglio dei ricoveri

Nello specifico, ci sono 38 persone ricoverate all'ospedale dell'Angelo di Mestre, di cui 9 in terapia intensiva; 16 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (6); 7 a Mirano (5); 87 a Dolo (8); 1 a Chioggia; 46 a Villa Salus a Mestre; 1 a San Donà di Piave; 38 a Jesolo (4) e 10 alla casa di cura Rizzola di San Donà. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi in provincia, a fronte di 5 in tutta la regione rispetto al bollettino di ieri sera.

Positivi in provincia

Dall'inizio dell'epidemia nella sola provincia di Venezia sono risultati positivi al tampone 2036 persone: a fronte di 144 decessi e 678 persone risultate negative a un tampone successivo al primo, allo stato attuale ci sono 1214 persone positive nel nostro territorio. Sono invece 2063 le persone poste in isolamento domiciliare.

Le curve dei ricoveri e dei contagi in provincia

