Gli aggiornamenti sul coronavirus di oggi in provincia e regione

Cinque persone morte, 3 all'ospedale dell'Angelo di Mestre e 2 al covid hospital di Dolo; 200 persone ricoverate, delle quali 18 in terapia intensiva. Sono questi i numeri dell'ultimo bollettino di Azienda Zero, emesso alle 8 di oggi, martedì 22 aprile. Continua a scendere il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, sia a livello provinciale che regionale. In Veneto, infatti, ci sono ad oggi 1205 pazienti in area non critica (-25) e 163 in terapia intensiva (-14).

Ricoveri negli ospedali veneziani

Guardando al dettaglio degli ospedali veneziani, ci sono 25 ricoverati all'Angelo, di cui 5 in terapia intensiva; 14 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (4); 1 a Mirano; 73 a Dolo (5); 46 a Villa Salus a Mestre; 1 a San Donà di Piave; 35 a Jesolo (4) e 5 alla casa di cura Rizzola di San Donà.

Contagiati ad oggi

Ad oggi in provincia di Venezia ci sono 1035 persone positive al virus, 2279 da inizio epidemia, a fronte di 175 morti e 1069 negativizzati. In regione, invece, scendono sotto i 10mila i positivi: da inizio epidemia, invece, i positivi accertati sono 16.738, a fronte di 1181 decessi e 5566 pazienti negativizzati.