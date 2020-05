Numeri bassi nella diffusione del coronavirus: +3 contagi in provincia

Sono solo 11 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime ore in Veneto, per un dato totale, dall'inizio dell'epidemia, di 19.097. In provincia di Venezia, in particolare, +3 positivi. Il bollettino di stamattina della Regione aggiorna purtroppo con altri 9 decessi il numero delle vittime (di cui una all'ospedale di Jesolo e una a quello di Dolo), che sale complessivamente 1.878.

Tra i dati che confermano l'efficacia delle misure di contenimento del contagio, la diminuzione costante dei ricoverati, sia nei normali reparti Covid (480), che nelle terapie intensive, che ospitano attualmente 39 malati (-1). Le persone guarite (negativizzati virologici) ammontano a 14.641 (84 più di ieri). In provincia di Venezia restano, al momento, 225 persone positive al virus.