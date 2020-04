Decessi e ricoveri da covid-19: dati aggiornati

L'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero questa mattina, lunedì 13 aprile, riporta 4 nuovi decessi negli ospedali veneziani: si tratta di 3 persone ricoverate a Dolo e una a Venezia. Ad oggi sono 245 i ricoverati, dei quali 39 in terapia intensiva. Guardando alle persone positive, sono attualmente 1229 in provincia; 1983 dall'inizio dell'epidemia, a fronte di 131 decedute in ospedale e 623 negativizzate. Sono invece 3523 le persone in isolamento domiciliare.

I ricoveri negli ospedali veneziani

Nello specifico, ci sono 40 persone ricoverate all'ospedale dell'Angelo di Mestre, delle quali 13 in terapia intensiva; 16 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (6); 7 a Mirano (6); 88 a Dolo (10); 1 a Chioggia; 39 a Villa Salus a Mestre; 1 a San Donà di Piave; 42 a Jesolo (4); 1 a Portogruaro e 10 alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In regione

I dati regionali parlano invece di 10.766 persone positive al tampone, che a fronte di 882 decessi e 2603 persone negativizzate raggiungono quota 14.251 da inizio dell'epidemia. Sono in tutto 17.902 le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare in regione. Rimane pressoché stabile il numero delle persone ricoverate in ospedale, 1427 in area non critica e 245 in terapia intensiva.