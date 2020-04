Decessi e ricoveri: il bollettino di oggi

Sono 281 le persone ricoverate negli ospedali veneziani per covid-19, dei quali 51 in terapia intensiva. Questi i numeri dell'ultimo bollettino emesso questa mattina alle 8 da Azienda Zero, che riporto anche tre nuovi decessi: due pazienti di Dolo e uno di Jesolo. Continua a scendere, seppur molto lentamente, il numero delle persone attualmente ricoverate in tutti i presidi regionali: 1554 in area non critica (4 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri sera) e 285 in terapia intensiva (-4). Dieci in tutto le persone morte nelle ultime ore.

Il dettaglio dei ricoveri

Attualmente ci sono 46 pazienti ricoverati all'ospedale dell'Angelo di Mestre, 15 in terapia intensiva; 16 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (6); 9 a Mirano (7); 95 a Dolo (11); 1 a Chioggia; 50 a Villa Salus a Mestre; 54 a Jesolo (12) e 10 alla casa di cura Rizzola di San Donà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contagiati in provincia e Veneto

Guardando al dato dei contagi, in provincia di Venezia ci sono allo stato attuale 1254 persone positive al tampone; 1630 da inizio dell'epidemia, a fronte di 110 deceduti e 266 negativizzati. Le persone in isolamento domiciliare, alle 20 del 7 aprile, invece, sono 3427. Guardando al dato dei contagiati a livello regionale, invece, le persone positive sono 10.170, 12.410 da inizio epidemia, se si contano 736 pazienti morti in ospedale e 1503 risultate negative a tamponi successivi al primo.