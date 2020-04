Decessi e ricoveri, i dati questa sera. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva

Due nuovi decessi per coronavirus in provincia di Venezia: stando all'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero questa sera, si tratta di pazienti ricoverati rispettivamente ai covid hospital di Dolo e Jesolo. Continuano a scendere, seppur lentamente, i ricoverati: sono attualmente 277 nel nostro territorio, dei quali 47 in terapia intensiva.

Ricoverati in provincia

Guardando al dettaglio, all'ospedale dell'Angelo di Mestre sono ricoverate 42 persone, di cui 15 in terapia intensiva; 18 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (6); 8 a Mirano (6); 99 a Dolo (11); 1 a Chioggia; 47 a Villa Salus a Mestre; 51 a Jesolo (9) e 11 alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave.

Contagi e dati regionali

Per quanto riguarda i contagi, sono attualmente 1245 le persone positive al tampone nel Veneziano, 1760 da inizio epidemia, a fronte di 117 persone decedute e 398 negative al tampone successivo al primo. In regione, invece, sono 10.497 i positivi, 13.086 da inizio epidemia, a fronte di 784 morti e 1805 negativizzati.