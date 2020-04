Decessi e ricoveri: gli aggiornamenti di questa mattina

Due decessi all'ospedale di Dolo nelle ultime 24 ore, 231 persone ricoverate delle quali 24 in terapia intensiva. Questi i numeri della provincia riportati nell'ultimo bollettino di questa mattina di Azienda Zero. Lentamente ma progressivamente continuano ad esserci miglioramenti sul fronte dei ricoveri, anche a livello regionale, dove si contano 1273 pazienti in area non critica e 180 in terapia intensiva.

Ricoveri negli ospedali veneziani

Guardando nello specifico, all'ospedale dell'Angelo di Mestre ci sono 33 ricoverati, dei quali 8 in terapia intensiva; 14 al Ss. Giovanni e Paolo di Venezia (4); 2 a Mirano (2); 83 a Dolo (6); 1 a Chioggia; 48 a Villa Salus a Mestre; 1 a San Donà di Piave; 37 a Jesolo (4) e 10 alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave.

Situazione regionale

Attualmente a livello regionale ci sono 10.061 persone positive al covid-19, 16.127 da inizio pandemia, a fronte di 1112 persone decedute e 4954 negativizzati; sono invece 11.658 gli isolati in casa. In provincia di Venezia, invece, l'ultimo bollettino riporta 1018 persone attualmente positive, meno della metà rispetto al totale dei contagiati rispetto all'inizio dell'epidemia (2177); sono 1993, invece, le persone attualmente in isolamento domiciliare.