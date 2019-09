Si piazza davanti all'autobus, aggredisce tre autisti e colpisce i mezzi

Attimi di concitazione verso l'una e mezza della notte, tra sabato e domenica, a piazzale Roma. Un uomo è andato in escandescenze piazzandosi davanti a un autobus Actv per bloccarne la partenza. Stesso tentativo con un secondo autobus, successivamente. Si tratta delle linee notturne N1 e N2.

L'intervento

Vano il tentativo degli autisti, intervenuti in tre, di riportare la situazione alla normalità. L'uomo si sarebbe scagliato anche contro di loro aggredendoli, e danneggiando i mezzi: avrebbe afferrato uno dei tergicristalli. Altro episodio violento nei mezzi pubblici. Alla fine sarebbe salito su un autobus, mentre Actv ha chiesto il supporto delle forze dell'ordine. I carabinieri arrivati a San Giuliano ad attendere l'uomo non lo hanno potuto fermare: sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce. Verifiche in corso. Actv sta valutando i danni per sporgere denuncia.