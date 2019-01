Un'altra aggressione per strada a Venezia

Un'altra violenta aggressione di gruppo sarebbe avvenuta sabato sera per strada a Venezia, la quarta nel giro di pochi giorni. Stavolta, secondo i quotidiani locali, le vittime sarebbero quattro ragazzi sui 18 anni che stavano camminando in zona San Basilio intorno alle 22. Sarebbero stati assaliti da alcuni giovanissimi, dieci o dodici, probabilmente minorenni. Uno degli aggrediti sarebbe stato raggiunto da alcuni pugni al volto e per questo soccorso e portato all'ospedale. Un altro avrebbe riportato leggere contusioni, gli altri due sarebbero illesi. Tutto nel giro di pochi istanti, dopodiché la "baby gang" sarebbe sparita velocemente prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta la polizia per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini. Le vittime avrebbero raccontato di essere state colte di sorpresa e colpite senza motivo. I componenti del gruppo avrebbero agito coprendosi parzialmente con i cappucci delle felpe. La dinamica della vicenda fa tornare alla mente gli altri episodi accaduti nei giorni scorsi tra le calli, sempre con giovanissimi protagonisti di aggressioni in superiorità numerica. Sono in corso le indagini con l'obiettivo di arrivare ai responsabili, ma secondo la questura finora ancora nessuno è stato raggiunto.