Due bagnini aggrediti da un gruppo di ragazzi in spiaggia

Forse una discussione degenerata, un diverbio finito male per un ordine mal digerito. Circa 10 ragazzi, alcuni dei quali minorenni, di nazionalità straniera e italiana, sono stati bloccati e identificati dalle forze dell'ordine domenica pomeriggio, dopo un'aggressione di gruppo a calci e pugni in spiaggia a Jesolo, in corrispondenza di piazza Trieste, ai danni di due bagnini.

La prognosi

La prognosi per i due presi di mira, sembra, da una trentina di giovanissimi in tutto, è di otto giorni. La polizia di Stato indaga sull'accaduto, anche sentendo i responsabili, e in sinergia con le altre forze dell'ordine: i carabinieri e la polizia locale accorsi sul luogo dell'accaduto, in pieno giorno, verso ora di pranzo e davanti agli occhi dei bagnanti.