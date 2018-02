Manovra "a tenaglia" per fermarlo: "Poi mi hanno preso l'auto a bastonate a Marghera"

Un'aggressione dai contorni ancora tutti da decifrare, fatto sta che sarebbero state segnalate spranghe e bastoni. Un episodio che non ha potuto che preoccupare le forze dell'ordine a poche ore dal corteo delle Marie del Carnevale e dal calcio d'inizio della partita Venezia-Bari al Penzo. A un certo punto, secondo il racconto fornito dall'automobilista finito suo malgrado nel mirino, due furgoni, uno nero e uno grigio, l'avrebbero stretto con una manovra a tenaglia all'altezza della Fincantieri in via della Libertà.

Bastoni e mazze

E' stato lì che, alle 12 circa, dai furgoni da 9 posti sarebbero scese 4 o 5 persone, alcune di loro con in mano dei bastoni. Avrebbero iniziato a colpire con violenza la carrozzeria dell'automobilista bloccato. I danneggiamenti sarebbero stati evidenti, ma l'aggredito non sarebbe stato in grado di fornire elementi utili alle forze dell'ordine intervenute. E' possibile che i violenti avessero il volto semitravisato da sciarpe e cappucci.

Ricerche negative

Questione di pochi secondi e i due furgoni, presumibilmente affittati, avrebbero ripreso la propria strada, ma non sarebbero stati individuati né al parcheggio dell'Expo, dove era presente un nutrito contingente di forze dell'ordine per scortare i tifosi del Bari giunti in città per la partita di serie B al Penzo, né a piazzale Roma. Una delle ipotesi prese in considerazione è che i presunti facinorosi abbiano percorso il cavalcavia di San Giuliano e da lì si siano allontanati attraverso le numerose direttrici possibili. Una nota di ricerca è stata inviata a tutte le forze dell'ordine ma i fuggitivi nel primo pomeriggio non erano ancora stati individuati. Al vaglio eventuali telecamere di sorveglianza per far luce sulla vicenda, che potrebbe essere scattata per screzi "stradali". Da prassi sono stati cercati anche testimoni in grado di fornire ulteriori elementi alle indagini.