Aggredito da due ragazzi in skate, inglese preso a calci e pugni all'uscita del bar

Prima le minacce, poi le botte per il cellulare. Aggressione in piena in regola quella patita da un giovane inglese di 22 anni, a Cavallino-Treporti per motivi di lavoro. Il giovane, domenica notte dopo la fine del suo turno serale al camping Sant'Angelo, si è concesso una birra in compagnia a Ca' Savio, inconsapevole della disavventura che gli sarebbe capitata poco dopo. Come riporta il Gazzettino, all'uscita del locale, infatti, è stato preso di sorpresa da due ragazzi in skate, entrambi a volto scoperto, che hanno cominciato prima a prenderlo a male parole, poi sono passati ai fatti.

Aggressione in piena regola

Pugni e calci a non finire, ovunque. Colpi contro i quali il giovane inglese non ha potuto fare nulla. Dopo essersi sfogata a sufficienza, la banda di delinquenti si è impossessata del telefono cellulare della vittima e se l'è data a gambe levate. A prestare soccorso al malcapitato è stato un passante, che ha assistito alla scena lanciando l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto è quindi giunta una pattuglia di carabinieri, cui è spettato il compito di raccogliere la versione del 22enne e del testimone. Secondo i militari dell'Arma non è da escludere che ad aggredire il giovane, che ha rifiutato le cure mediche del 118, possano essere stati degli avventori incrociati nel bar poco prima.