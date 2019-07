Aggressione ai carabinieri, ventenne arrestato

Ieri pomeriggio i carabinieri di Portogruaro sono intervenuti al centro commerciale Adriatico2, in via Pratiguori, in seguito alle segnalazioni della presenza di un esagitato che stava importunando i clienti. Lì hanno individuato tale B.A., ventenne del posto, il quale però non si è fatto intimorire dalla presenza degli uomini in divisa: dapprima ha rifiutato di farsi identificare, poi si è scagliato contro di loro e ha cercato di colpirli con calci e pugni, oltre che minacciandoli di morte. Con difficoltà è stato neutralizzato e quindi arrestato per i reati di resistenza, violenza e rifiuto di indicazione delle proprie generalità.