"Te copo", aggressione a calci e sputi: nel mirino l'editor del blog "Chioggia Azzurra"

Un'aggressione alla luce del sole, in pieno centro a Chioggia. Vittima della violenza una persona nota in città, editor del blog "Chioggia Azzurra", in prima linea sul fronte della cronaca clodiense. E' successo martedì: a un certo punto, mentre si trovava all'esterno di un locale, Comparato è stato avvicinato da un suo concittadino che, fuori di sé dalla rabbia, lo ha insultato e minacciato, sputandogli addosso, urlando e sferrando calci contro una bici parcheggiata proprio davanti alla vittima. Tutta la scena è stata ripresa dall'editor, che non si è lasciato intimidire dal comportamento del suo interlocutore 34enne e, anzi, ha annunciato l'intenzione di denunciare il fatto alle forze dell'ordine.

Tutto filmato

La vicenda si è svolta in riva Vena, davanti a diversi passanti che hanno assistito increduli a quanto stava accadendo. Parolacce a muso duro, calci alla bici (ripetutamente) e dito puntato a pochi centimetri da Comparato. Al culmine delle minacce, la vittima si è rifugiata all'interno del locale e ha telefonato alle forze dell'ordine chiedendo l'intervento degli operatori, mentre l'antagonista si è deciso ad allontanarsi.

Articoli sgraditi

L'episodio, secondo quanto riportato dallo stesso Comparato, sarebbe scaturito dal fatto che il violento non avrebbe gradito un articolo (o più d'uno) pubblicato su Chioggia Azzurra riguardante un suo arresto in flagranza mentre cercava di rubare a casa di un novantenne. La violenza sarebbe scaturita dal fatto che su Facebook e sul blog sarebbe stata (legittimamente) pubblicata la sua foto collegata alla cronaca dell'arresto.