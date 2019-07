Aggredisce la commessa per avere le lenti gratis, poi scappa: identificato un 19enne

È entrato come un normale cliente, domandando il prezzo di alcune lenti a contatto. Poi ha aggredito la commessa che in quel momento si trovava da sola nel punto vendita del centro commerciale Adriatico 2 di Portogruaro. Verbalmente e con spintoni, con lo scopo di avere la merce senza pagare. L'intervento di una sua collega e quello successivo dei carabinieri, ha messo in fuga il malvivente, poi identificato e denunciato.

L'aggressione

I fatti sono successi attorno alle 12 di martedì 9 luglio. Il delinquente, poi identificato per un 19enne del luogo, ha dapprima chiesto informazioni riguardo a delle lenti contenute all'interno di una teca chiusa a chiave. Poi ha cominciato con l'aggressione, prima a minacce e poi a spintoni. Il giovane ha spiegato alla donna che voleva le lenti a contatto senza doverle pagare, ribadendo il concetto a più riprese. Quando la collega ha fatto rientro in negozio ha subito lanciato l'allarme: immediato è stato l'intervento delle guardie giurate della galleria, che hanno messo in fuga il malvivente. Nel frattempo sono quindi intervenuti i militari dell'Arma, per avviare le ricerche del ragazzo, nel frattempo dileguatosi.

Le indagini

Successive indagini hanno permesso di chiudere il cerchio sull'aggressore. I carabinieri hanno setacciato le immagini di videosorveglianza del centro commerciale, del negozio e anche quelle esterne di competenza comunale, fino all'identificazione del 19enne, poi denunciato a piede libero per la tentata rapina.