Aggressione a un controllore nel bus

Un controllore è stato spintonato e buttato a terra mentre svolgeva servizio di verifica in un autobus Actv della linea 7E. L'episodio è avvenuto ieri mattina, verso le 8.45: il bus stava transitando a Mirano quando gli ispettori della ditta Arco vigilanza sono saliti e hanno iniziato a chiedere i titoli di viaggio ai passeggeri. Uno di questi, un 35enne nigeriano sprovvisto di biglietto, ha reagito con violenza e si è scagliato contro gli agenti.

Arrestato

Così è stato lanciato l'allarme al 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione e lo hanno portato in caserma, prima di dichiararlo in arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'ispettore è stato fatto soccorrere e medicare per dei dolori alla caviglia.