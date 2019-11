Arrestato dopo aver aggredito un'addetta alle pulizie in aeroporto

C'è stata una discussione accesa tra un uomo e una donna, poi lui è passato ai fatti: l'avrebbe spintonata e aggredita fisicamente, tanto che lei, spaventata, è corsa a chiedere aiuto alla polizia. La vittima è un'addetta alle pulizie che in quel momento era al lavoro nei bagni al primo piano dell’aeroporto Marco Polo. L'aggressore, invece, un 45enne italiano, senza fissa dimora e già noto per i suoi comportamenti violenti.

Aggressione in aeroporto

Quando la donna ha raccontato il fatto alla pattuglia era in lacrime e sotto choc. Gli agenti della polizia di frontiera aerea hanno raggiunto il violento e lui se l'è presa con loro, insultandoli e poi facendo resistenza e sferrando calci. Un poliziotto è rimasto ferito con prognosi di 7 giorni. Con qualche difficoltà il 45enne è stato arrestato, quindi accompagnato in questura in attesa della direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto l'obbligo di firma.