Paura a Mirano: perde il controllo e colpisce con un cacciavite alla testa lo zio

Ha perso il controllo e si è avventato sullo zio, mandandolo all'ospedale. I motivi del litigio all'interno di un'abitazione di via Verdi a Mirano lo stabiliranno i carabinieri, sempre che i protagonisti della vicenda decidano, come appare improbabile, di adire a vie legali. Fatto sta che si sono vissuti momenti di preoccupazione poco prima delle 14 di mercoledì, quando chi ha chiamato il 118 e ha segnalato che una persona era stata colpita con un cacciavite alla testa ed era finita a terra, perdendo molto sangue.

Trasferimento al pronto soccorso

Per questo motivo, una volta sul posto, i sanitari hanno chiesto l'intervento anche dei carabinieri per far luce sulla natura dell'aggressione. Il ferito, cosciente, è stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso della cittadina, dove è stato sottoposto ad accertamenti.

Punti di sutura

Si sono resi necessari alcuni punti di sutura per lenire le conseguenze della ferita, dopodiché, dopo alcune ore, il 41enne è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi. Per lui soprattutto conseguenze al cuoi cappelluto. I militari dell'Arma, nel frattempo, hanno identificato il nipote, pare alle prese con problemi di tossicodipendenza, e hanno informato delle proprie facoltà il parente rimasto ferito.